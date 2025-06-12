Tortum\'da Süt Üretim Tesisi Sözleşmesi İmzalandı

Erzurum'un Tortum İlçesi Kazandere mahallesinde kurulacak olan süt üretim tesisi sözleşmesi törenle imzalandı.

Kaymakamlık makamında düzenlenen törene Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Muammer Yiğider, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ramazan Kul, Kazandere Muhtarı Zeki Cebe ve Kazandereli vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi, Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü ve Kazandere Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde 30 milyon TL bütçeli süt üretim tesisi projesi ilçemizde kırsal kalkınma konusunda örnek bir proje olarak uygulanacak. Kaymakamlığımız tarafından proje için tahsis edilen 42 dönüm arazi üzerinde Tortum Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışması yapılacak. Çiftçilerimizin modern tesiste hayvancılık yapmalarına önayak olacak projenin diğer mahallelerimize de örnek olması hedefleniyor" denildi. - ERZURUM