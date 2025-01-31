Toyota 2024'te 10 milyonun üzerinde satış yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota 2024'te 10 milyonun üzerinde satış yaptı

Toyota 2024\'te 10 milyonun üzerinde satış yaptı

Toyota, 2024'te 10,8 milyon araç satarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu. Hibrit ve elektrikli araçlarda artış yaşandı.

31.01.2025 17:18
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Toyota, 2024'te 10 milyon 821 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek üst üste beşinci kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleriyle satışlarını artırdığı kaydedildi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, aynı zamanda Brand Finance Global 500 2025 raporunda "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" olarak tanımlandı.

Hibrit ve elektrikli araç satışlarında artış

Toyota, 2024'te global tam hibrit satışlarını yüzde 21'in üzerinde artırarak 4 milyon 142 bin adetlik satışa ulaştı. Avrupa'da da rekor kıran şirket, kıtadaki tam hibrit satışlarını yüzde 8 artırarak 775 bin adet seviyesine çıkardı. Avrupa pazarında en çok tercih edilen modeller Yaris Cross Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid oldu.

Şarj edilebilir hibrit satışlarını yüzde 21 artışla 153 bin adede çıkaran Toyota, tamamen elektrikli araç satışlarını da yüzde 34 artışla 140 bin adede yükseltti. Şirket, hidrojen yakıt hücreli araç satışlarını ise 1779 adede çıkardı.

Bu sonuçlarla birlikte, Toyota'nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışları yüzde 23,4 artarak 4,5 milyon adedi aştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota 2024'te 10 milyonun üzerinde satış yaptı - Son Dakika

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