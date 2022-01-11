Toyota 3 modeliyle Karavanist ve Outdoorist'te yerini aldı

Toyota, maceracı kimlikleriyle de öne çıkan Hilux, Proace CITY ve RAV4 modelleriyle 16 Ocak'a kadar sürecek Karavanist ve Outdoorist fuarlarında doğa tutkunlarına sesleniyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Hilux, Proace CITY ile RAV4, İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen fuarlarda doğaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Maceracı ruhu hayatın her anına taşıyan 3 kampçı modelle Karavanist ve Outdoorist'te yerini alan Toyota, her fırsatta kendini doğa ile bütünleştirenlere mükemmel seçenekleri yakından tanıma fırsatını sağlıyor.

Mobilite çözümlerinin her alana taşındığı bugünlerde Toyot, Hilux, Proace CITY ve RAV4 modellerinin üstün özelliklerini keşfetmek isteyenleri Karavanist ve Outdoorist'teki standında bekliyor.