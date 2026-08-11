Toyota 508 bin aracı geri çağırdı - Son Dakika
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Toyota 508 bin aracı geri çağırdı

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Toyota, gösterge paneli ekranındaki olası arızalar nedeniyle 508 bin 354 aracı geri çağırıyor. Sorun, dörtlü flaşörler, sinyaller ve uyarı sistemlerini etkileyebilir; yazılım güncellemesi ücretsiz yapılacak.

NEW Japon otomobil üreticisi Toyota'nın gösterge paneli ekranında olası arızalar dolayısıyla 508 bin 354 aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025-2026 model bazı Camry Hybrid araçlarını kapsadığı kaydedildi.

Söz konusu araçlar çalıştırılırken gösterge paneli ekranının arızalanabileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun dörtlü flaşörlerin, sinyallerin, emniyet kemeri uyarı sisteminin ve akıllı anahtar hatırlatıcısının devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 508 bin 354 olduğu aktarıldı.

Toyota yetkili satıcılarının ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyerek sorunu gidereceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araç sahiplerine mektup gönderilerek bildirim yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota 508 bin aracı geri çağırdı - Son Dakika

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