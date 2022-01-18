Toyota, Tokyo Auto Salon'da yeniliklerini sergiledi

Toyota, 2022 Tokyo Auto Salon'da yeniliklerini sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilen yenilikler, markanın müşteri motorsporları aktivitelerine gösterdiği ilgiyi yansıtıyor. Toyota, fuarda müşteri motorsporlarının öne çıkanlarından GT3'e katılma arzusuyla geliştirilen GR GT3 konseptini tanıttı.

GR Yaris'de olduğu gibi üretim otomobillerini motorsporları kullanımına adapte etmektense motorsporları araçlarını ticarileştiren Toyota, çeşitli motorsporları faaliyetinden elde ettiği geri bildirimleri kullanarak GT3 ve binek otomobilleri geliştirmeye devam ediyor.

Toyota, GR GT3 konseptinin yanı sıra sınırlı üretilecek GRMN Yaris'i de Tokyo'da gösterdi. Yeni GRMN Yaris, sadece 500 adet üretilecek ve yalnızca Japonya'da satışa sunulacak. Ağırlığı yaklaşık 20 kilogram azaltılan aracın genişliği aerodinamik geliştirmeler için 10 mm artırıldı ve araç yüksekliği daha alçak bir ağırlık merkezi için 10 mm azaltıldı.

Tokyo'da sergilenen bir diğer konsept ise elektrikli bZ4X üzerine yapılan bZ4X GR Sport Concept oldu. Yeni konsept araç, sürüş memnuniyetini ve performansı daha ileriye taşımayı hedefliyor. Toyota bZ4X GR Sport Concept daha büyük lastikleri, spor koltukları ve mat siyah gövde panelleriyle öne çıkıyor.