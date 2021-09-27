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Toyota Türkiye, sağlıklı yaşam konusunda çalışanlarını bilgilendirdi - Son Dakika

Toyota Türkiye, sağlıklı yaşam konusunda çalışanlarını bilgilendirdi

27.09.2021 14:56
Toyota Türkiye, sağlıklı yaşam konusunda çalışanlarını bilgilendirdi, System.String[]

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Ayı kapsamında tüm çalışanlarını sağlıklı beslenme, spor ve iyi yaşam hakkında bilgilendirdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Ayı kapsamında tüm çalışanlarını sağlıklı beslenme, spor ve iyi yaşam hakkında bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, sağlıklı yaşam farkındalığını artırarak, bütünsel sağlık bilinci oluşturmak amacıyla, global Toyota hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu faaliyetlerine Sağlık Ayı'nda da devam etti.

Toyota Türkiye, çalışanların kendi sağlığını geliştirmesi, koruması ve bunu sürdürülebilir bir yaşam tarzı haline getirebilmeleri temasını içeren pek çok değerli bilgiyi iç iletişim kanallarını kullanarak çalışanları ile paylaştı.

Paylaşımlarda, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, kaliteli uyumak, sedanter yaşamdan kurtulmak için egzersizler yapmak, stresle başa çıkabilmeyi öğrenmek, sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, aile ve dostlarla verimli zaman geçirmek, dinlenmek ve gülümsemek gibi eylemlerin davranışa dönüştürebileceği ve sürdürebileceği yaşam tarzına geçmenin önemi vurgulandı.

Yaptığım Sporu Tanıtıyorum yazı yarışması kapsamında harekete geçme motivasyonunu artırmayı hedefleyen şirket, çalışanlarına yaptıkları sporu anlattıkları bir yarışma düzenledi. Çalışanlar, ilgili sporla tanışma hikayelerini, sağlıkları üzerindeki olumlu etkileri, iş ve sosyal hayat arasında kurdukları dengeyi anlattı.

Özel temalı menüler hazırlandı

Öte yandan, sağlık ve iş güvenliği ekibi, Sodexo ekibi ile haftada bir gün özel temalı menüler hazırladı. "Güçlü bağışıklık" temalı menüde, sebze ve meyvelerin, baklagillerin ve hayvansal protein kaynaklarının önemine dikkat çekildi.

"Yeşilin gücü" temalı menüyle çalışanlarına vitamin, mineral ve liflerin sofralardaki yerine dikkat çekilerek yeşil sebze ve meyveler hakkında bilgi verildi. Şifanın rengi olarak da sayılan yeşilin sofralarımız için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtildi. "Antioksidanların gücü" temalı menüyle hücrelerin çevresel zararlarla savaşı için yeterli antioksidan alıp almadığının üzerinde duruldu.

Etkinlikler kapsamında açık havada spor yapma alışkanlığı kazanmak için, kıdemli başkan yardımcısı liderliğinde gönüllülerle, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye sınırları içindeki parkurda haftada 2 gün iş çıkışı yürüyüş-koşu sporu yapıldı. Ayrıca şirket içi online platformlarda egzersiz eğitim videoları paylaşıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'nden halk sağlığı uzmanı Dr. Enes Ahmet Güven ile düzenlenen çevrim içi seminerde çalışanların Kovid-19 aşıları hakkında merak ettikleri sorular yanıtlandı.

Toyota Türkiye, sağlıklı yaşam konusunda çalışanlarını bilgilendirdi

Sağlıklı Beslenme, Toyota Türkiye, Türkiye, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Türkiye, sağlıklı yaşam konusunda çalışanlarını bilgilendirdi - Son Dakika Ekonomi


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