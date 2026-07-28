TPAO, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini aldı - Son Dakika
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TPAO, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini aldı

TPAO, BP\'nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini aldı
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limitedin (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabulü öncesinde Bakanlıkta imza töreni düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzaları TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan attı.

Bayraktar, tören sonrası yaptığı konuşmada, 2026'nın başından itibaren TPAO'yu büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını anımsatarak, "Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmayla TPAO'nun yüzde 15'lik bir hissesi olacağını aktaran Bayraktar, "ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrolleri ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, söz konusu anlaşmanın ülke ekonomisine güç katacak önemde olduğunu vurgulayarak, Türkiye Petrollerinin uluslararası alanda etkinliğini artırma adına farklı projeler, farklı ortaklıklar yapacaklarını kaydetti.

Proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.

Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Alanın, önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.

Uluslararası ölçekte önemli olan bu yatırım, TPAO'nun üretim portföyünü büyütmenin yanı sıra teknik gücünü, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini dünyanın önde gelen hidrokarbon bölgelerinden biri olan Kerkük'e taşıyacak.

Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve Irak'ın uzun vadeli enerji hedeflerine katkı sağlarken, TPAO'nun küresel enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

Bayraktar, Iraklı bakanlarla da görüştü

Ayrıca Bayraktar, Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin heyetinde yer alan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Bayraktar, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Irak enerji işbirliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi hususundaki ortak kararlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, "Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere işbirliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Kerkük, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin yüzde 15 hissesini aldı - Son Dakika

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