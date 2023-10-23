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TPAO, Gabar'da günlük petrol üretimini 25 bin varile çıkardı - Son Dakika

TPAO, Gabar'da günlük petrol üretimini 25 bin varile çıkardı

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:59

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını duyurdu. TPAO'nun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gabar projesindeki üretimin hedefinin 35 bin varile çıkartmak olduğu belirtildi. Ayrıca, 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretim hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi.

TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

HEDEF 100 BİN VARİL

Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."

İşte o paylaşım:

TPAO Gabar'da Günlük Petrol Üretimini 25 Bin Varile Ulaştırdı
Kaynak: AA

Türkiye, TPAO, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO, Gabar'da günlük petrol üretimini 25 bin varile çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TPAO, Gabar'da günlük petrol üretimini 25 bin varile çıkardı - Son Dakika
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