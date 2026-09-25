TPAO, Karadeniz'de 56 bin 774 hektarda petrol işletme ruhsatı başvurusu yaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında sahip olduğu AR/TPO/KD/C26, C27, D26, D27 pafta no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak C26 paftasında 56 bin 774 hektarlık alanda 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 16 Eylül'de müracaat ettiği ilan edildi.

Ayrıca, Tekirdağ'ın Kara bölgesinin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla TPAO'nun sahip bulunudğu AR/TPO/K/F18-d3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresinin, 31 Mayıs 2026'dan 31 Mayıs 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.