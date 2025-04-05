TPAO'nun Adana'daki Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO'nun Adana'daki Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı

TPAO'nun Adana'daki ruhsat süresi 7 Mart 2027'ye kadar uzatıldı, ekonomi için önemli bir adım.

05.04.2025 09:16
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da bulunan bir kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 7 Mart 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Adana'daki Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TPAO'nun Adana'daki Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı - Son Dakika
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