TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi - Son Dakika
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TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi

03.04.2022 09:16
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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Adıyaman, Gazete, Petrol, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi - Son Dakika
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