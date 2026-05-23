TR82 Bölgesi'nden 29 Milyar TL'lik Yatırım

23.05.2026 12:10
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi'nde 29,5 milyar TL yatırım hedefliyor, 2,7 bin istihdam sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesindeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Türkiye genelinde en yüksek bütçeli yatırım başvurusu alan 3. bölge oldu. Bölge genelinde uygulanan program çerçevesinde öngörülen 29 milyar 514 milyon TL'lik yatırım ile 2 bin 699 kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor.

2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri, toplamda 29 milyar 514 milyon TL tutarında yatırım başvurusu aldı. Bu büyük yatırım bütçesiyle TR82 Bölgesi, Türkiye genelinde en yüksek yatırım başvurusu yapılan üçüncü bölge olma başarısını gösterdi.

KUZKA danışmanlığında 47 Proje başvurusu alındı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yatırım Destek Ofisleri danışmanlığında TR82 Bölgesi'nde yürütülen program kapsamında toplam 47 proje başvurusu alındı. Kabul edilen ve 29 milyar 514 milyon TL'lik yatırım yapılması öngörülen bu projelerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

2 Bin 699 kişilik istihdam hedefi

Yatırım tutarıyla dikkat çeken projeler, bölgedeki istihdama da önemli bir katkı sunacak. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde toplam 2 bin 699 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

