Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı'nın değerlendirme süreci sona erdi.

Toplam 45 milyon TL bütçeye sahip program, TRA2 Bölgesi'ndeki ( Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerini kapsıyor. Program çerçevesinde destek almaya hak kazanan projeler de belirlendi; 24 projenin asil, 7 projenin ise yedek olarak desteklenmesine karar verildi.

Tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm projeleri, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ile desteklenecek. Bu projeler sayesinde Bölge'de çevre dostu üretim ve hizmet uygulamalarının yaygınlaşması, bölge halkı için başta kadınlar ve gençler olmak üzere sürdürülebilir istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Asil listede bulunan başvuru sahiplerinin, sonuçların ilan edilmesinin ardından 15 iş günü içinde sözleşme için talep edilen belgeleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'ne (KAYS) yüklemeleri ve basılı olarak istenen belgeleri Ajansa teslim etmeleri gerekiyor. Asil ve yedek proje listeleriyle sözleşme sürecine dair ayrıntılar, sonuç ilanında yer alıyor.