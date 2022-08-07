Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor - Son Dakika
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Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor

07.08.2022 09:43
Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor

Trabzon'a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor.

Trabzon'a gelen Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerini görebilmek için genelde yaylalara çıkmayı tercih eden Arap turistler özellikle Hıdırnebi Yaylası'nın serin havası ve zaman zaman sisli olmasının kendilerini hayran bıraktığını belirtirken bölgedeki yoğun araç trafiği dikkat çekti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası bugünlerde Arap turistlerin ilgi odağı oluyor. Genelde Doğu Karadeniz yaylalarını tercih eden Arap turistler önceki yıllara rağmen bu yıl daha çok bölgeye ilgi gösterirken bu yoğunluğun Eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Turizmcilik sektöründe uğraş veren Okan Eşkin, Trabzon'un bu sezon turizm açısından hedefine ulaştığını belirterek, "Özellikle son günlerde Hıdırnebi'de çok yoğunluk var. Bu sen beklenenin üzerinde bir yoğunluk var. Bu yoğunluğa karşılık yollar araçlara pek müsaade vermiyor. Hıdırnebi'nin yolları çok virajlı ve aşırı bozuk. Büyük araçlarla çıkıldığında araçların dönmesi sorun oluyor bunun yanı sıra araçların park etmesi de çok sorun oluyor. Sadece burası değil, Trabzon'un bütün turizm bölgelerinde park sorunu var. Bunun yanı sıra alt yapıda yok diyebiliriz. Turist her zaman gelir ama öncelikle alt yapının hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Turist her zaman gelir. Hıdırnebi'ye yoğun ilginin olmasının sebebi yaz aylarında bu bölgenin biraz soğuk ve yeşillik olması. Şu anda Arap Emirlikleri, Umman olmak üzere bir çok ülkeden bölgeye turist geliyor. Trabzon bize göre turizm hedefine ulaştı ama yollar park alanları, restoranlar daha düzenli daha büyük daha geniş olsa bunun üç dört katı da olabilir" dedi.

Turizm sektörüyle ilgilenen Bülent Kandemir de bu sezonun yoğun geçtiğini ifade ederek, "Bu sene yoğun olacağını açıkçası bekliyorduk. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Misafirler genelde gıda ürünlerinin doğal olmasını en çok da güvenilir olmasını tercih ediyorlar. Bu sene önceki senelere göre daha iyi bir durumdayız. Beklentimize ulaştık diyebiliriz" diye konuştu.

Öte yandan bölgeye gelen ziyaretçiler de doğal manzara karşısında etkilendiklerini belirtirken bölgede yoğun araç trafiği dikkat çekti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Tragger, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap turistler en çok yaylaları tercih ediyor - Son Dakika

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