Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Umman heyetini makamında ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyecilik alanındaki tecrübe ve uygulamaları yerinde incelemek üzere Trabzon'a gelen Umman heyetini makamında ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyecilik alanındaki çalışmaları incelemek ve Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Trabzon'a gelen Umman heyetini kabul etti. Kuzey Eş-Şarkıya, Maskat ve El-Vusta vilayetlerinden eğitim, tarım, çalışma, çevre, turizm, sosyal koruma ve idari işler alanlarında görev yapan üst düzey yöneticilerin yer aldığı ziyarette, yerel yönetimlerin çalışma sistemi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet adına konuşan Kuzey Eş-Şarkıya Vilayeti Tarım Genel Müdürü Dr. Abdülaziz Al-Mashaikhi, Umman'da belediyecilik ve yerel yönetim alanında yeni bir sistem oluşturulduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin kendileri için önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarını araştırdıklarını ve yalnızca teorik bilgiyle yetinmeyerek sistemi yerinde görmek istediklerini ifade eden Al-Habsia, "Trabzon'a ilk kez geliyorum. Şehrin yollarını ve planlamasını çok beğendim. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve uzun yıllara dayanan tecrübesi bizim için çok değerli. Bu tecrübelerden yararlanmak, belediyelerin karşılaştığı zorlukları ve yatırım süreçlerini öğrenmek istiyoruz. Özellikle projelerin finansmanı, özel sektörle yapılan anlaşmalar ve belirli bir süre işletildikten sonra belediyeye devredilen yatırımlar konusunda bilgi edinmeyi önemsiyoruz" dedi.

Büyük ölçekli yatırımlarda zaman zaman bütçe ve arazi kaynaklı sorunlarla karşılaşabildiklerini kaydeden Başkan Genç, kamu yararını gözeterek çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı.