Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hıdırnebi Yaylası\'ndaki işletmeleri denetledi

Ekonomi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaylalarda hizmet veren turistik işletmeleri denetliyor. Bu kapsamda Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nda faaliyet gösteren işletmeler denetlenirken, eksikleri bulunan 5 işletme uyarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin cazibe merkezlerinden olan ve her yıl yerli-yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan Hıdırnebi Yaylası'nda bulunan 7 işletmeyi denetledi. Denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ekipleri de yer aldı. Temizlik, fiyat tarifesi ve gıda güvenliği konularında denetlenen işletmelerden 5'ine uyarı yapılarak eksiklerinin giderilmesi için süre tanındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Turizm sezonunun sekteye uğramaması ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için denetimlerimiz sürecek. Temizlik, fiyat tarifesi ve gıda güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz kent genelinde sürecek. Vatandaşlarımız veya kentimize turist olarak gelen misafirlerimiz, olumsuz bir durum gözlemlediklerinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) Alo 153 hattına, Alo 174 gıda hattına ya da Alo 175 tüketici danışma hattına 7/24 şikayetlerini bildirebilirler" denildi. - TRABZON