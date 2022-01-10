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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı

10.01.2022 15:40
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve iştiraklerinden Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanların maaşları için iyileştirme yapılmasını içeren Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapılmasını öngören sözleşme, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu arasında imzalandı.

Törende konuşan Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyeceğiz." sözünü anımsatarak, Erdoğan'ın 20 yıldır bu sözünün arkasında dimdik durduğunu belirtti.

AK Parti hükümetinin bu yıl için de işçiler, memurlar ve asgari ücretlilerle ilgili gerekli tüm adımları attığını aktaran Zorluoğlu, "Ekonomik zorluklara rağmen çok şükür gerek işçiler gerek memurlar çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Biz de Cumhurbaşkanımızın yereldeki bir temsilcisi olarak göreve başladığımız günden itibaren hem işçi hem de memur personelimize karşı pozitif ayrımcılık içerisinde olduk. Hakikaten işçi sendikalarımızla da sizlerle de 3 yıllık sürede çok iyi diyalog içerisinde işçilerimizin ve memurlarımız ücretlerinde tarihi artışlar sağladık." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak memurları mutlu edecek bir sosyal denge tazminatı oranına karar verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Beraber değerlendirdik, beraber istişare ettik ve bu sene toplu iş sözleşmesinde maksimum sınır olan yüzde 120 üzerinde mutabık kaldık. Yani biz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 2022-2023 yılında memur arkadaşlarımıza sosyal denge tazminatı olarak yüzde 120 üzerinden inşallah tazminatlarını ödeyeceğiz. Biz bu manada mutluyuz. Memurlarımızın mutluluğunun, refahının otomatik olarak işe de yansıdığını biliyoruz. Bunun da örneklerini geçtiğimiz 2-3 yıl içinde Trabzon Büyükşehir Belediyesindeki hizmet kalitesinin artışında gördük. Bütün personelimize bu yeni sözleşme hayırlı uğurlu olsun."

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu da Zorluoğlu'nun, çalışma arkadaşlarını ve kamu görevlilerini kendisi gibi düşünerek "Onların ailelerine nasıl bir katkı yaparız?" düşüncesiyle sosyal denge sözleşmesini tavan orandan yaptığını belirtti.

Zorluoğlu'na teşekkür eden Uslu, "Sayın Başkan Trabzon Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve Trabzon'a hizmet eden memurlarımızın marifetine iltifat göstermiştir. Bu imzaladığımız sözleşme de bir marifettir. Ben bütün çalışma arkadaşlarımızın daha verimli çalışarak Trabzon'a, Türkiye'mize hizmet vereceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Memur Sen, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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