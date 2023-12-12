 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da 500 kişiye iş imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 500 kişiye iş imkanı

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreli 500 personel alınacağını duyurdu. Başvurular 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında yapılacak.

Trabzon\'da 500 kişiye iş imkanı
12.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:11
Abone Ol

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreli 500 personel alınacağını duyurdu. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Trabzon'da, Trabzon Valiliği tarafından kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Kaymakamlıklar ve diğer Kurumlarla 6 ay süre ile toplam 500 personel istihdam edilecek. Başvurular 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında, e-devlet, https://esube.iskur.gov.tr üzerinden online ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. Katılımcıların seçimi yüzde 80 noter kurası, yüzde 20 liste (dezavantajlı gruplar) yöntemi ile belirlenecek, programa 18 yaş üstü vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular ikamet edinilen ilçe bazlı olarak değerlendirilecek. TYP yönetmeliğinin 8. maddesine istinaden yapılacak SGK sorguları esnasında 4/a, 4/c sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve vergi mükellefiyeti bulunan kişiler katılımcı olarak seçilse dahi TYP'den yararlanamayacak. TYP Yönetmeliğinin 10. ve geçici 2. maddeleri uyarınca TYP'lerden 27.09.2017 tarihinden sonra azami 270 gün ve üstünde yararlananlar TYP'lere başvuramayacak ve katılımcı olarak seçilemeyecek.

Noter kurası neticesinde oluşan listeler Trabzon Valiliği ve İŞKUR tarafından gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, gelir tespiti, katılımcı geçmiş sorguları ve kursiyer geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecek. Kuralar 22 Aralık 2023 tarihinde Trabzon Fen Lisesi konferans salonunda çekilecek. İşe başlama tarihi ise 02.01.2024, proje bitiş tarihi de 30.06.2024 olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trabzon Valiliği, E-Devlet, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 500 kişiye iş imkanı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 500 kişiye iş imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement