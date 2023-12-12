Trabzon\'da 500 kişiye iş imkanı

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreli 500 personel alınacağını duyurdu. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Trabzon'da, Trabzon Valiliği tarafından kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Kaymakamlıklar ve diğer Kurumlarla 6 ay süre ile toplam 500 personel istihdam edilecek. Başvurular 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında, e-devlet, https://esube.iskur.gov.tr üzerinden online ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. Katılımcıların seçimi yüzde 80 noter kurası, yüzde 20 liste (dezavantajlı gruplar) yöntemi ile belirlenecek, programa 18 yaş üstü vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular ikamet edinilen ilçe bazlı olarak değerlendirilecek. TYP yönetmeliğinin 8. maddesine istinaden yapılacak SGK sorguları esnasında 4/a, 4/c sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve vergi mükellefiyeti bulunan kişiler katılımcı olarak seçilse dahi TYP'den yararlanamayacak. TYP Yönetmeliğinin 10. ve geçici 2. maddeleri uyarınca TYP'lerden 27.09.2017 tarihinden sonra azami 270 gün ve üstünde yararlananlar TYP'lere başvuramayacak ve katılımcı olarak seçilemeyecek.

Noter kurası neticesinde oluşan listeler Trabzon Valiliği ve İŞKUR tarafından gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, gelir tespiti, katılımcı geçmiş sorguları ve kursiyer geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecek. Kuralar 22 Aralık 2023 tarihinde Trabzon Fen Lisesi konferans salonunda çekilecek. İşe başlama tarihi ise 02.01.2024, proje bitiş tarihi de 30.06.2024 olacak. - TRABZON