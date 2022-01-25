Trabzon'da balonlu ambalaj naylonu üretimi yapılacak

Trabzonlu iş insanları bölgede farklı iş kollarına yatırım yaparak istihdamı ve kalkınmayı arttırmayı hedefliyor.

Trabzon'da 4 iş insanı bir araya gelerek ürün ambalajlamadan yalıtım malzemesine kadar farklı alanlarda kullanılabilen balonlu ambalaj naylon üretim tesisini hayata geçirdi. Tokyo Plastik adıyla kurulan şirket Doğu Karadeniz'de alanının ilk yatırımı olmasıyla dikkat çekiyor.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, faaliyete başlamadaki temel motivasyon e-ticaret alanındaki artan alışveriş trendinde satıcı ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Artan e-ticaret satışları ile birlikte, ürün paketleme ve ürünleri bir noktadan başka bir noktaya güvenli bir şekilde taşımak için kullanılan balonlu naylon ürününde de talep artışı yaşandı.

Ayrıca şirket yetkilileri imalat, sanayi ve inşaat sektöründe de balonlu naylon ürünlerine farklı kullanım amaçlarıyla talep artışı yaşandığını belirtti. Firmanın temel hedeflerinden biri artan talebi hızlı ve kaliteli üretim standartları ile desteklemek. Doğu Karadeniz bölgesinde artan talebi desteklemeyi planlayan Tokyo Plastik, ülke çapına da yine e-ticaret ile açılacak. Şirket, Şubat ayında Akçaabat'ta üretime başlayacak ve çok yakın zamanda Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde 14.000 m2 ilk alanda üretimine devam edecek. Bu yatırım ile birlikte bölgede önemli ölçüde istihdam sağlanması bekleniyor. - TRABZON