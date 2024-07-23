Trabzon'da Örnek Fındık Bahçeleri Ürün Vermeye Başladı

Ekonomi

Fındık üretim ve ihracatında adından söz ettiren Trabzon'da, oluşturulan örnek fındık bahçeleri ürünlerini vermeye başladı.

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) 11 yıl önce başlatılan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması için örnek fındık bahçeleri oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı.

Bu kapsamda üreticilerin talebi doğrultusunda TTB'nin de desteğiyle fındıkta yaşlı bahçeler sökülerek, yeniden farklı sistemlerde çeşitli türlerin dikimi gerçekleştirildi.

Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi ile Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya ve Yeşilova Mahalleleri başta olmak üzere il genelinde 63 örnek bahçe oluşturuldu.

Verim ve kalitesi arttığı gözlenen bahçeler, ağustos ayının ilk haftasında sahil kesiminden itibaren başlayacak hasada hazırlanıyor.

"Trabzon'da 64 bin hektar dikili alanımız var"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, fındık bahçelerinin yaşlanması dolayısıyla verimde ve kalitede düşüşler olmaya başladığını söyledi.

Trabzon'da yaşı 100 ve üzerinde olan çok sayıda bahçe olduğuna dikkati çeken Ergan, "İnsan nasıl hastalıklara karşı yaşlandığı zaman direnci düşüyorsa, fındık ağaçları da öyle. Dolayısıyla biz hem bu verim ve kaliteyi arttırma projesi kapsamında hem de bunların yenilenmesi ile alakalı bir de yeni bahçelerde verim ve kalitenin ne kadar arttığını göstermek için örnek bahçelerimizi yapma kararı aldık ve 2013 yılından beri bu örnek bahçeleri yapıyoruz." diye konuştu.

Ergan, şu ana kadar 63 örnek bahçe oluşturulduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tane bahçemizde zannediyorum 9 ya da 10'uncu yıl olacak. Biz geçen yıl dönüm başına 270 kilonun üzerinde bir ürün elde ettik. Bu sene de büyük bir ihtimalle o bahçemizde 270 kiloyu bulacağız. Dolayısıyla bizim mesela Trabzon'da 64 bin hektar dikili alanımız var. Düşünün bunlarda 250 kilo ürün ürettiğimizde ne kadar verim elde ediyoruz."

"Yeni bahçelerde kalitenin de iyi olduğunu gözlemliyoruz"

Bahçelerin hiç sökülmeden de yenilenebileceğini aktaran Ergan, "Dolayısıyla çok fazla ürün, sene kaybı yaşanmadan direkt verim alabilirler. Bunu da öneriyoruz." dedi.

Ergan, bahçelerin yenilenmesinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bahçelerin yenilenmesine yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah çiftçimiz bunun farkında olur, eski bahçeleri artık yavaş yavaş yenilemeye başlar ve hem kalite hem verim artar. Sadece verimi artırırız, yani dönümde ortalama 500 kilo yapan bir bahçe artık 1 ton yapabilir ama onun kalitesini de düşünmek lazım. Bu yeni bahçelerde kalitenin de iyi olduğunu gözlemliyoruz."

"Eskiye oranla kalitesi şu an çok iyi"

Karakaya Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda örnek bahçe sahibi Adnan Kılıç da bahçesini yaşlandığı için verim alamadığını, o nedenle de 2013 yılında fındıklarını kestiğini ifade etti.

Akabinde TTB'den gelen talep doğrultusunda bahçesini gençleştirdiğini vurgulayan Kılıç, "Bahçeyi gençleştirmek işe yaradı. Eskiye oranla kalitesi şu an çok iyi." diye konuştu.

Kılıç, bu seneki hasattan da beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Öncekileri oranla daha fazla beklentimiz var. Bakımını falan muntazam yaptım. Gerekli zamanlarda gerekli gübresini, ilacını falan tam manasıyla yaptım. Onun için umutluyuz." şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 4-5 yıldan beri tamamen verim alıyor"

Üreticilerden Muhammed Mazlum da örnek bahçenin sahibin amcası olduğu dile getirerek, "Amcam örnek çiftçilerden birisi ve onun bu örnek çiftçiliğinden dolayı kendisine 2014 yılında bu bahçenin tekli ve 3 adet ayrı cinsten fide ile dikilmesi konusunda bir öneri geldi. Amcam da örnek çiftçi olduğu için yenilikleri açıktı ve bu yeniliği burada denediler. Buraya üç türlü tekli fidan dikildi." ifadesini kullandı.

Dikilen türler hakkında bilgi veren Mazlum, "Yaklaşık 4-5 yıldan beri tamamen verim alıyor. Amcamın, gerçekten iyi bakılırsa, iyi yönetilirse diğer dekar başına alınan verimden çok daha yüksek verim alınacak olduğunu ve randımanın da 54'leri bulabilecek olduğu noktasında görüşü vardı." diye konuştu.