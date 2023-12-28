Trabzon\'da Ortahisar Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurdu

Trabzon'da Ortahisar ilçe belediyesinin Geçit mahallesinde hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santralinin (GES) panel montajı tamamlandı. Ortahisar Belediyesi böylece Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra GES santralini hayata geçiren ikinci yerel yönetim oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 45 dönümlük alanın 35 dönümünde kurulan GES için toplamda 5688 panelin montajı bitirildi.

GES'te incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin tamamında yerli üretim panel kullandıklarını belirtti. Yüklenici firma yetkilileriyle 5 bin 688 panelin sonuncusunun montajını yapan Başkan Genç, iki hafta sonra GES'te enerji üretimine başlanacağını ve yılda 3 milyon kilo watt saat enerji üretileceğini söyledi.

Belediyenin Trabzon Akvaryum, ana hizmet binası, Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi gibi enerji ihtiyacının yüksek olduğu yatırımlarının yanı sıra müzeleri, kütüphanelerinin de enerji ihtiyacının karşılanması açısından GES'in çok gerekli bir proje olduğunu dile getiren Genç, "Tükettiğimizin üç katı kadar elektrik üreteceğiz. Ama bizim her yıl parklarımız, projelerimiz artıyor. Dolayısıyla aydınlatma ve enerji giderlerimiz de artıyor. Havuzumuz, akvaryumumuz var. Dolayısıyla tüketimimiz her geçen gün arttığı için GES projesi çok rantabl bir proje ve 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek" dedi.

Trabzon'da Tonya Belediyesi'nden sonra GES santralini hayata geçiren ikinci belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Genç, "Enerji maliyetleri her geçen yıl daha da artıyor. Bundan dolayı bu projeyi gündemimize almıştık ve Tonya Belediyemiz sonra GES'i hayata geçiren ikinci belediye olduk. Bundan da oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Bu proje ayrıca ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından da büyük önem taşıyor. Dış ticaret açığımızın büyük bölümü enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor. İnşallah diğer kurumlara ve yerel yönetimlerimize de örnek olur" diye konuştu.

"İki hafta sonra enerji üretimi başlayacak"

GES'in son montaj panelini yüklenici firma yetkilileriyle birlikte yapan Başkan Genç "Önemli bir projemizdi ve hedef projemizdi. Bu yıl hizmete almayı planladığımız bir projeydi. GES ülkemizin enerji arzını düşündüğümüzde hem de yenilenebilir olması itibarıyla da yerli ve milli bir şekilde enerji üretimimize katkı sağlamak istedik. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hükümetimizin ülkemizin her tarafında HES'lerde olduğu gibi; artık RES'lerde (rüzgar enerjisi santrali) ve GES'lerde de önemli adımlar atılıyor. Biz de Karadeniz Bölgemizde hem kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak adına, hem de bu genel amaca katkı sağlamak için öncü olan belediyelerden olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. ve yapımcımıza da çok teşekkür ediyorum. Şartnamemizden önce projemizi tamamladı. Bugün son panelimizi attık. 5688 panelin sonuncusunu hep beraber değerli arkadaşlarımızla beraber attık. İnşallah, iki hafta sonra enerji üretimi başlayacak. Ortahisar Belediyemiz 2024 yılında kendi enerjisini kendi santraliyle birlikte karşılayacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de farkındalığını oluşturuyoruz."

Karadeniz Bölgesi'nde mevsimsel özelliklerden dolayı güneşten elektrik üretimiyle ilgili algının değişmesi gerektiğini ve bunun bilimsel olarak bilim adamları tarafından gündeme getirildiğine vurgu yapan Genç, şunları söyledi:

"Artık şu algının ortadan kalkması lazım. Karadeniz Bölgesi, ilk bakıldığında güneş enerjisiyle örtüşmese bile, bilim insanlarının açıklamalarına göre Karadeniz Bölgesi'nin güneş enerjisi sistemiyle beraber sağlayabileceği enerji, verimlilik itibarıyla Almanya'nın bütün güneş enerjisinden sağladığı enerjiden daha fazla. GES'te de böyle, RES'te de böyle O nedenle bölgemizde de bir örneklik olması adına bu gururu yaşıyoruz. Şu anda biz bu sistemimizle beraber yılda 3 milyon kilo watt saat enerji üreteceğiz. Bizim genel amacımız belediyemizin bütün enerji ihtiyacını karşılamak. Biz, kar amaçlı olarak, ticari saikle bu işe girmedik. Amacımız kendi ihtiyacımızı ve önemli bir giderimizi karşılamaktı. Ancak devletimiz bu projede ürettiğimiz kadar bize bu hakkı veriyor. Yani 3 milyon kilo watt saat daha kapasiteyle beraber bir GES santrali yapma imkanına sahibiz. Bunu da geleceğimize yönelik olarak hem öncelikle ihtiyacımızı karşılamak hem de belediyemize bir gelir temin etmek amacıyla da hedefliyoruz." - TRABZON