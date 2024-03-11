Trabzon\'da Ramazan\'da balık fiyatları dikkat çekti

Trabzon'da Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300liradan satılan kalkan oldu
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala, Trabzon Balık Hali'nde Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda bol çeşit olması dikkat çekti. Vatandaşlar genellikle, kilosu 50 TL'den satılan istavriti daha çok tercih ederken, en dikkat çekici yüksek fiyatlarıyla kalkan ve kırlangıç balığı oldu.
Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, Ramazan'da et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşın ucuz olan istavriti daha çok tercih ettiğini belirterek "İstavrit 50-60 TL, mezgit 150 TL, sarıkulak 75 TL, somon 150 TL, levrek çupra 200-250 TL. En ucuz balık kilosu 50 TL istavrit. Dolayısıyla et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaş balığı daha çok tercih ediyor. Bu sezon istavritin en yüksek fiyatı 75 TL, en düşük fiyatı da 35 TL'den satıldı. Şu anda istavritin fiyatı 50-60 TL arasında değişiyor. Sezon Nisan 15'de bitecek inşallah önümüzdeki sezona bakacağız" dedi.
Ramazan'da tezgahlarda bol çeşit olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Ramazan'a bereketli başladık çeşitlerden ne ararsanız var. Hamsi kilosu 150 TL, mezgit 150 TL, istavrit 50-60 TL, tirsi 50 -75 TL. Kalkan fiyatlarımız bin 250- bin 300 TL arasında değişiyor. Kalkan genelde Karadeniz'de avlanıyor. Tezgahımızda Kırlangıç balığı da mevcut seyrek te olsa ağlara takılıyor. Kırlangıcın kilosu ise 650-700 TL arasında değişiyor. Kalkan ve Kırlangıç balığının kendine has müşterisi var. Kalkan'ın tanesi yaklaşık 5 kilo geliyor. Kırlangıç ise yaklaşık 3 kilogram geliyor" diye konuştu.
İstavritin şu an en popüler balık olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Şu an en popüler balık istavrit, bol olduğundan dolayı kilosu 50 TL. Mezgit 125 TL. Hamsi ara ara geliyor ancak hamsinin tadı kalmadı çok da randımanlı değil. Et fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaş genelde ucuz olan balığı tercih ediyor" şeklinde konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Ekonomi › Trabzon'da Ramazan'da balık fiyatları dikkat çekti - Son Dakika
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Ramazan ayı boyunca 400 gram pidenin fiyatını 20 lira olarak açıkladı. ESOB Kırşehir Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncı ve vatandaşı da mağdur etmeden Ramazan ayının geçeceğini ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Fırıncılar ise vatandaşı mağdur etmeden Ramazan ayını geçireceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 180 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.269,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken not görünümünü de pozitife çıkardı.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticilerini mart ayında yaşanabilecek zirai don riskine karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Yılmaz, don olayının fındık üretimini olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun 2024 mahsulünü de etkileyebileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından herhangi bir ürünün don zararından tamamen koruyamadığına dikkat çeken Yılmaz, üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerilerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Sigortacı Yakup Göktaş, zorunlu deprem sigortasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her ev ve iş yerinde olması gerektiğini söyleyerek, deprem sigortasının devlet politikası olması gerektiğini belirtti. Göktaş, zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortasının da yapılmasının artı kalan hasarın da karşılanmasında yardımcı olabileceğini ifade etti.
Zonguldak İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, 2023 yılında Zonguldak il müdürlüğü olarak verilen hedeflerin büyük bir başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşe yerleştirme hedefinin yüzde 114,35 oranında gerçekleştirildiği belirtilirken, Şentürk tüm personel ve işverenlere teşekkür etti.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi" tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere damızlık koç desteği sağlayarak hayvansal üretimi artırmayı hedefliyor. İlk etapta 75 Merinos ırkı koçun teslim edildiği projenin ikinci etabında ise 123 koç kura yöntemiyle üreticilere dağıtıldı.
Akbank İhracatçı Buluşması, Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine hizmet edecek yeni çözüm yolları ve iş birliği fırsatları odağıyla İstanbul'da gerçekleşti. 400'ü aşkın ihracatçının katıldığı buluşmada sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ihracat kapsamında dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak somut adımlar ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?