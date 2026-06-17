Trabzon'da Turizm Patladı - Son Dakika
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Trabzon'da Turizm Patladı

Trabzon\'da Turizm Patladı
17.06.2026 09:28
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Trabzon, 2026'nın ilk 5 ayında 162 ülkeden 98 bin turist ağırladı, yeni pazarlar dikkat çekti.

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonlarından Trabzon, 2026 yılının ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladı. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre kentte Ocak-Mayıs döneminde 162 ülkeden 98 bin 17 yabancı turist konakladı. Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya'dan gelen ziyaretçiler, Trabzon'un uluslararası turizmdeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Verilere göre en fazla ziyaretçi 40 bin 500 kişiyle Suudi Arabistan'dan geldi. Her ne kadar Suudi Arabistan pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 gerileme gösterse de, açık ara liderliğini korudu. Gürcistan 5 bin 942 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 283'lük dikkat çekici artışla 5 bin 648 ziyaretçiye ulaşarak üçüncü sıraya yükseldi.

İran'dan 4 bin 655, Rusya'dan 3 bin 922, Ürdün'den 3 bin 640, İsrail'den 3 bin 370, Irak'tan 2 bin 461, Azerbaycan'dan 2 bin 287 ve Bahreyn'den bin 249 turist Trabzon'da konakladı.

Yeni pazarlar öne çıkıyor

Trabzon turizminde geleneksel Körfez pazarlarının yanında Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki yükseliş dikkat çekti. Özbekistan'dan gelen turist sayısı yüzde 81 artarak bin 379'a, Kazakistan'dan gelen turist sayısı yüzde 62 artışla 559'a yükseldi. Çin pazarında yüzde 24, İtalya'da yüzde 220, İngiltere'de yüzde 19, İspanya'da yüzde 136 ve İsveç'te yüzde 704 oranında artış yaşandı.

Almanya'nın yanı sıra Güney Kore'nin de yükselişi dikkat çekti. Geçen yıl hiç ziyaretçi kaydı bulunmayan Güney Kore'den bu yıl bin 538 turist Trabzon'da konakladı.

Dünyanın dört kıtasından ziyaretçi

Trabzon'un ağırladığı ziyaretçiler arasında ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Şili, Peru ve Venezuela gibi Amerika kıtası ülkeleri de yer aldı. Afrika'dan Etiyopya, Nijerya, Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Uganda, Kamerun ve Mozambik gibi ülkelerden ziyaretçiler gelirken; Asya'dan Japonya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Tayland da listede yer aldı.

Ayrıca Vatikan, Grönland, Marshall Adaları, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, Aruba, Seyşeller, Maldivler ve Vanuatu gibi farklı coğrafyalardan gelen turistler de Trabzon'u tercih etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, iç pazarda da turizm hareketliliğinin başladığını belirterek "2026 yılına ait veriler geçtiğimiz günlerdeki bir toplantıda Kültür ve Turizm Müdürü tarafından açıklandı. Verilere baktığımızda birçok ülkeden gelen insanları gördük. Zaten son zamanlarda Karadeniz Bölgesi'ne dünyanın her tarafından insanların ziyaret ettiğini görüyoruz. Sektörün ciddi anlamda çalışması, fuarlara katılım ile ülke sayılarının çoğalması Karadeniz için olumlu bir durum. Bu yıl özellikle iç pazarda Karadeniz'e karşı olan talepti. Bu çok güzel bir sonuç getirdi. Kurban Bayramı ve tatil dönemlerinin uzatılmasıyla insanlar Karadeniz'e akın ettiler. Özellikle konaklama sayılarına baktığımız zaman daha çok iç pazardan gelen misafirlerimiz vardı. Ege, Güneydoğu Anadolu'dan gelen ziyaretçiler vardı. İç pazarda artık turizm hareketliliği başladı. 162 ülkeden Karadeniz'e insanlar geldi. Bunun canlanması için Turizm Geliştirme Ajansı'nın sektöre vermiş olduğu önemli katkı var. Bunu daha fazlalaştırmak adına sektörün ciddi anlamda çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Sektörün birçok ülkede fuarlara katılması gerekiyor" dedi.

"Temmuz ve Ağustos ayında ciddi bir yoğunluk bekliyoruz"

"Coğrafyamız, doğamız ile Karadeniz hiçbir yerde bulunmayacak mükemmel bir atmosfere sahip" diyen İnan, "Gelecek 20 yılda iklim değişikliği ile beraber Karadeniz'in Türkiye'de ciddi anlamda bir turizm potansiyeli olacağını düşünüyorum. Bu bizim en büyük artımız. Eksi noktalarımız da var. Hizmet kalitemizi yükseltmeye çalışıyoruz. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. 2026 yılı Mayıs ayı itibariyle verilen süre bitti. Kaçak kayıtla alakalı ciddi bir çalışma başlayacak. Turizm sahasında ruhsatsız olan işletmeler maalesef bundan sonra çalışamayacak. Amerika-İran anlaşması ile beraber rezervasyonlarda olumlu bir süreç yaşadığımızı gördük. Bunlar bizi korkutmuştu. Nasıl bir sezon yaşayacağımızı öngöremiyorduk ama Temmuz ve Ağustos ayında ciddi bir yoğunluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Turizm Patladı - Son Dakika

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