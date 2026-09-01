Trabzon'da yeni sezonun ilk palamutları tezgahlarda: Boyu 300-400 gram, fiyatı 125-150 TL arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da yeni sezonun ilk palamutları tezgahlarda: Boyu 300-400 gram, fiyatı 125-150 TL arasında

Trabzon\'da yeni sezonun ilk palamutları tezgahlarda: Boyu 300-400 gram, fiyatı 125-150 TL arasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçıların 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmasıyla yeni sezonun ilk palamutları Trabzon'daki tezgahlara ulaştı. Ağırlıkları 300 ila 400 gram arasında değişen palamutlar, 125 ile 150 TL arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Balıkçılar, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini, palamudun 25 gün içinde 1 kilograma ulaşabileceğini ifade etti.

Balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla birlikte avlanan palamutlar kasa kasa tezgahlara getirildi. Sezonun ilk günlerinde tezgahlarda yaşanan palamut bolluğu dikkat çekerken, ağırlıkları yaklaşık 300 ila 400 gram arasında değişen palamutlar 125 ile 150 TL arasında satışa sunuldu.

Türkiye'de balıkçıların 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla sezonun ilk palamutları da tezgahlarda yerini almaya başladı. Denizden avlanan palamutlar, balıkçı teknelerinden kasa kasa indirilerek tezgahlara taşınırken, ortaya çıkan bolluk dikkat çekti. Özellikle 300 ila 400 gram ağırlığındaki palamutlar, 125 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Balıkçı tezgahlarında günün erken saatlerinde başlayan hareketlilik ile kasalar dolusu palamut satış için sıralandı. Tezgahlarda boyutlarına göre ayrılan palamutlar, kilogram ve adet üzerinden satışa sunuldu.

Trabzon'un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "Balıkçılar Vira Bismillah diyerek açıldı. İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. İnşallah bol balık olacak. Palamut kendini gösterdi. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Palamut 125-150 TL arasında satılıyor. Şu anda istenilen boyutlarda değil. 300-400 gram arasında değişiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1 kilogramın üstüne de çıkar. İnşallah o zamanlarda da bu fiyatlarda olur. Hamsi de tezgahları süsleyebilir. 2 yıl önce de böyle bol çeşitlilik görmüştük. Palamuttan sonra hamsi ve istavrit olmuştu" dedi.

Balıkçı Turgay Memiş ise palamut bolluğu yaşandığını kaydederek, "Bugün gerçekten palamut bolluğu gözüküyor. Vatandaş da bu balığı bekliyordu. Palamut 1,5 ay önce görülmüştü. Palamut şu anda 300-400 gram civarında. 25 gün içerisinde palamut 1 kilograma kadar ulaşabilir. Yağlanma süreci bundan sonra başlıyor. Palamutun yağmura ihtiyacı var. Havalarında soğuması gerekiyor. Vatandaşların 3 ay boyunca palamut yiyeceğini umut ediyorum. Hamsi bu sene çok seyrek. Cenabı Allah'ın bir hikmeti. Palamut bol olduğu sene hamsi az oluyor. İnşallah olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da yeni sezonun ilk palamutları tezgahlarda: Boyu 300-400 gram, fiyatı 125-150 TL arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:53:15. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da yeni sezonun ilk palamutları tezgahlarda: Boyu 300-400 gram, fiyatı 125-150 TL arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement