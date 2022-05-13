Trabzon'da "YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi" kapsamında seminer düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da "YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi" kapsamında seminer düzenlendi

13.05.2022 12:28
Trabzon'da "YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi" kapsamında seminer düzenlendi

Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında Pilot İl Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi kapsamında Pilot İl Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, bir otelde düzenlenen seminerin açılışında, 2017'de YİKOB'ların mevcut işleyiş modelinin gözden geçirilerek daha etkin ve etkili kuruluşlar olarak güçlendirilmesini sağlamak adına YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi'nin başlatıldığını söyledi.

Seminerin tüm proje paydaşlarına katkı sağlamasını temenni eden Ustaoğlu, "YİKOB'ların özel bütçeli idare sınıfına geçmesiyle düzenlemeye ihtiyaç duyulan alanlar daha da arttı. Teşkilat yapılanmalarının 30 ilde standart hale getirilmesine olan ihtiyaç, personel yapılanmasına ilişkin sorunlar, tabi olunan mevzuat konusunda tereddütlerin ve farklı uygulamaların yaşanması gibi nedenler YİKOB'larda kapsamlı bir çalışma yapılması gereğini kuvvetlendirdi." dedi.

Ustaoğlu, YİKOB'un kurulduğu günden itibaren bulundukları büyükşehirlerde ciddi bir boşluğu dolduran kurumlar haline geldiğine işaret ederek merkezi idarenin birçok yatırımının bu başkanlık üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

YİKOB Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz, Trabzon YİKOB Başkanı ve Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale'nin de katıldığı seminer; proje ilerleme, süreç faaliyetleri, proje öncesi ve sonrasına ilişkin sunumlarla devam etti.

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İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Yatırım, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 'YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi' kapsamında seminer düzenlendi - Son Dakika


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