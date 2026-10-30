Trabzon'daki Arı Ürünleri Fuarı'nda yöresel bal ve polenler sergilendi - Son Dakika
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Trabzon'daki Arı Ürünleri Fuarı'nda yöresel bal ve polenler sergilendi

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Trabzon\'daki Arı Ürünleri Fuarı\'nda yöresel bal ve polenler sergilendi
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Trabzon'daki Arı Ürünleri Fuarı'nda Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un bal ve polenleri ziyaretçilere sunuldu. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, iklim, yaylalardaki betonlaşma ve gençlerin ilgisizliği nedeniyle sektörün kan kaybettiğini söyledi.

Trabzon'da düzenlenen Arı Ürünleri Fuarı'nda Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'un yöresel balları ile polenleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda farklı yörelerden getirilen arı ürünleri tanıtılırken, sektörün yaşadığı sorunlar da gündeme geldi.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, fuarın temel amaçlarından birinin bölgenin arı ürünlerini daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Fuarda Artvin'in Macahel, Rize'nin Anzer yöresi ile Bayburt ve Gümüşhane'den getirilen bal ve polenlerin stantlarda yer aldığını belirten Aksoy, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zengin çiçek florasına sahip olmasına rağmen iklim şartları nedeniyle arıcıların bal üretiminde istedikleri verimi elde edemediğini ifade etti.

Üretimde yaşanan sıkıntıların arıcılık sektörünü zorladığını kaydeden Aksoy, genç kuşağın sektöre yeterince ilgi göstermemesi ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel sorunların da arıcılığı olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün her geçen gün kan kaybettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA
Yusuf AksoyGümüşhaneBayburtEkonomiTrabzonGüncelArtvinRizeSon Dakika

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