Trabzon'dan 2024 ocak-mart döneminde 199 milyon 623 bin 391 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındık ihracatının yeni yıla artışla başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini belirtti.
Arslantürk, Trabzon'dan bu yılın ilk üç ayında 199 milyon 623 bin 391 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayarak, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığını kaydetti.
Fındığın, Türkiye'de net döviz girdiği sağlayan ender tarımsal ürünlerinden olduğunu vurgulayan Arslantürk, şu değerlendirmede bulundu:
"2024 yılı öngörülerinde küresel piyasalarda enflasyonun kısmi olarak düşmeye başlayacak olmasıyla ekonomi politikaları buna göre şekillenecek. Talepte meydana gelecek artışların üretime ivme kazandıracak olması nedeniyle bu durumun fındık ihracatına da olumlu yansıyacağından ümitliyiz. Fındıkta, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ile finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerekiyor."
Kaliteli ürün üretimi ve birim başına verimin artırılması açısından bahçelerde yapılması gereken bakımlara işaret eden Arslantürk, gübre fiyatlarında üreticinin desteklenmesinin önemli olduğunu aktardı.
Arslantürk, Türkiye'nin seçim ortamından çıktığını anımsatarak, "Reel sektörün en önemli beklentisi ekonominin önceliklendirilmesi, enflasyonun kontrol altına alınması, üretim ve ihracatı destekleyen politikalara odaklanılmasıdır." ifadelerini kullandı.
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