Trabzon'dan yılın iki ayında 2 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı - Son Dakika

Trabzon'dan ocak-şubat döneminde su ürünleri ihracatından 2 milyon 71 bin 515 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, kentten yılın 2 ayında 286 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 71 bin 515 dolar elde edildiğini belirten Gürdoğan, en fazla dış satımın Rusya Federasyonu'na yapıldığını kaydetti.

Gürdoğan, Rusya'ya ocak-şubat döneminde 1 milyon 240 bin 430 dolarlık su ürünü ihraç edildiğini, bu ülkeyi 469 bin 249 dolarla Kanada ve 237 bin 29 dolarla da Almanya'nın izlediğini aktardı.

Kentten Gürcistan, Japonya ve Tayland'a da su ürünü satıldığını ifade eden Gürdoğan, Kanada ve Tayland'ın su ürünleri dış satımında bu yılın yeni pazarları olduğuna dikkati çekti.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının yüzde 44'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucu Rus rublesinin aşırı değer kaybetmesi ve sonucunda da tüketicinin alım gücünde yaşanan düşüş ihracatımıza olumsuz yansımıştır. DKİB olarak ihracatçılarımızla yeni pazar arayışlarımız devam etmektedir." dedi.