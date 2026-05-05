Trabzon Fındık İhracatı 352 Milyon Dolar

05.05.2026 19:36
Trabzon'dan bu yılın ocak-nisan döneminde yapılan fındık ihracatı 352 milyon 720 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 35 düştü, değerde ise yüzde 19 arttı.

Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 36'lık kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2026'nın ilk dört ayında Trabzon'dan yapılan 21 bin 728 ton fındık ihracatı karşılığında 352 milyon 720 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. Fındık ihraç sezonunun ilk sekiz ayında ise Trabzon'dan 29 bin 896 ton karşılığı 451 milyon 523 bin dolarlık ihracat yapıldı, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 57, değerde ise yüzde 27 düşüş yaşandı."

Kaynak: AA

