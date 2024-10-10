Trabzon Gümrük Müdürlüğü Yetkili İdare Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Gümrük Müdürlüğü Yetkili İdare Oldu

Motorlu kara taşıtları ve eşyalar için Trabzon Gümrük Müdürlüğü yetkili gümrük idaresi oldu.

10.10.2024 12:48
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Motorlu kara taşıtları, mobilya, tekstil ve bazı giyim eşyasının Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla motorlu kara taşıtları, mobilya, tekstil ve bazı giyim eşyasının Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Öte yandan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksamlarıyla parçalarının ithalatında kolaylık getirildi.

Buna göre, ithal edilecek söz konusu eşyanın bir antrepo beyannamesi, taşıma senedi, özet beyanı, tır karnesi kapsamında ilgili Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda 10 ve daha az miktarda olduğunun belirtilmesi halinde ithalatta gözetim belgesi aranmayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trabzon, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Gümrük Müdürlüğü Yetkili İdare Oldu - Son Dakika

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