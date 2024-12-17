Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi Başladı

Geniş Video İzle

Trabzon'un Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde uygulama aşamasına geçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, projenin detaylarını masaya yatırarak 'Bismillah' diyerek çalışmalara başladıklarını açıkladı.

17.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da hafif raylı sistem için 'Bismillah' denildi

TRABZON - Trabzon'un Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde uygulama aşamasına resmen geçildi.

Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi için uygulama projesinin çalışması başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve güzergah etüdü ile uygulama projesini üstlenen Yüksel Proje A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın, raylı sistem güzergahında incelemelerde bulunduktan sonra toplantı yaptı. Toplantıda Hafif Raylı Ulaşım Sistemi projesi tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Seçim öncesi söz verdiği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nde uygulama proje aşamasına geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Genç, bugün itibarıyla uygulama projemizin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Şehir içi kısmını kapsayan birinci etap için çalışmalarımızı yerinde inceleyerek 'Bismillah' dedik. Elbette bu tür projelerin prosedürleri ve hazırlık süreçleri zaman alıyor ancak hedefimiz bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlayarak seneye bu zamanlar kazma vuracak aşamaya gelmektir. İlk olarak birinci etabımızı en kısa sürede hayata geçirip şehrimizin trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle projelerimize her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız şehrimizin evladı Abdulkadir Uraloğlu'na, milletvekillerimize, Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e ve emeği geçen herkese bir kez daha Trabzon halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu önemli projenin mimarlarından Yüksel Proje A.Ş.'nin tecrübesine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Projemizi hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız ve bu dönemde önemli bir kısmını tamamlayacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Bismillah' diyerek bu yola çıkıyoruz."

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Ekonomi, Trabzon, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.