Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde Uygulama Aşamasına Geçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde Uygulama Aşamasına Geçildi

Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi\'nde Uygulama Aşamasına Geçildi

Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi, uygulama aşamasına geçiş yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin ilk etabının en kısa sürede hayata geçirilerek şehrin trafik sorununu hafifleteceğini belirtti.

17.12.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde uygulama aşamasına geçildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve güzergah etüdü ile uygulama projesini üstlenen Yüksel Proje A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın, raylı sistem güzergahında incelemelerde bulundu.

Daha sonra proje detayları düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim öncesi söz verdiği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi'nde uygulama aşamasına geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün itibarıyla uygulama projemizin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Şehir içi kısmını kapsayan birinci etap için çalışmalarımızı yerinde inceleyerek 'Bismillah' dedik. Elbette bu tür projelerin prosedürleri ve hazırlık süreçleri zaman alıyor ancak hedefimiz bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlayarak seneye bu zamanlar kazma vuracak aşamaya gelmektir. İlk olarak birinci etabımızı en kısa sürede hayata geçirip şehrimizin trafik yükünü ciddi ölçüde hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle projelerimize her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız şehrimizin evladı Abdulkadir Uraloğlu'na, milletvekillerimize, Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e ve emeği geçen herkese bir kez daha Trabzon halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu önemli projenin mimarlarından Yüksel Proje A.Ş.'nin tecrübesine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Projemizi hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız ve bu dönemde önemli bir kısmını tamamlayacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 'Bismillah' diyerek bu yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde Uygulama Aşamasına Geçildi - Son Dakika

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