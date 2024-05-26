Trabzon HSC Otomotiv, Renault Mais\'in en iyi servis yarışmasında birinci seçildi

Ekonomi

Renault Mais'in Türkiye genelinde düzenlediği en iyi servis yarışmasında Trabzon HSC Otomotiv birinci seçildi.

Renault Mais'in 2023 yılı için düzenlemiş olduğu Türkiye geneli en iyi yetkili servis yarışması sonuçlandı. Ödülü Trabzon HSC otomotiv kazanırken, Renault Mais yetkililerinin katıldığı ödül gecesinde birincilik plaketi verildi.

Trabzon HSC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şevki Çakıroğlu, HSC Otomotiv'in uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen Renault yetkili servislerinden biri olduğunu belirterek, "Firma profesyonel ekibi, otomotiv sektöründeki tecrübesi ve bilgisiyle müşterilere güvenilir hizmetler sunmaktadır. Uzman kadro, en önemli değerimizdir. Firma çalışanları olarak sektördeki güncel teknik bilgiye sahip olmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini de ön planda tutmaktayız. Renault ve Dacia markalarının uzmanı olan ekip, her aracın ihtiyaçlarına özel çözümler üretmektedir. Bu çalışmaların neticesinde bu yıl servis birinciliğini aldık" dedi. - TRABZON