Trabzon HSC Otomotiv, Renault Mais'in en iyi servis yarışmasında birinci seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon HSC Otomotiv, Renault Mais'in en iyi servis yarışmasında birinci seçildi

Trabzon HSC Otomotiv, Renault Mais\'in en iyi servis yarışmasında birinci seçildi

Renault Mais'in 2023 yılı için düzenlediği Türkiye geneli en iyi yetkili servis yarışmasında Trabzon HSC Otomotiv birinci seçildi. Ödül gecesinde Trabzon HSC Otomotiv'e birincilik plaketi verildi. HSC Otomotiv, uzman kadrosu ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle öne çıkmaktadır.

26.05.2024 10:56
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Renault Mais'in Türkiye genelinde düzenlediği en iyi servis yarışmasında Trabzon HSC Otomotiv birinci seçildi.

Renault Mais'in 2023 yılı için düzenlemiş olduğu Türkiye geneli en iyi yetkili servis yarışması sonuçlandı. Ödülü Trabzon HSC otomotiv kazanırken, Renault Mais yetkililerinin katıldığı ödül gecesinde birincilik plaketi verildi.

Trabzon HSC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şevki Çakıroğlu, HSC Otomotiv'in uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen Renault yetkili servislerinden biri olduğunu belirterek, "Firma profesyonel ekibi, otomotiv sektöründeki tecrübesi ve bilgisiyle müşterilere güvenilir hizmetler sunmaktadır. Uzman kadro, en önemli değerimizdir. Firma çalışanları olarak sektördeki güncel teknik bilgiye sahip olmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini de ön planda tutmaktayız. Renault ve Dacia markalarının uzmanı olan ekip, her aracın ihtiyaçlarına özel çözümler üretmektedir. Bu çalışmaların neticesinde bu yıl servis birinciliğini aldık" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon HSC Otomotiv, Renault Mais'in en iyi servis yarışmasında birinci seçildi - Son Dakika

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