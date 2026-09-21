Trabzon İl Tarım Müdürü, hamsi kotasında 45 bin tonun geçilemediğini söyledi

Karadeniz'de balıkçılık sezonunun devam ettiği günlerde hamsi ve istavrit avcılığındaki kotalara dikkat çekildi. Sürdürülebilir balıkçılık açısından belirlenen kotaların önemine vurgu yapılırken, gelecek nesillere de balık bırakılması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, palamut avcılığının olmadığı dönemlerde hamsi ağlarının atıldığını belirterek hamsi avcılığında Türkiye genelinde 400 bin tonluk kota uygulaması bulunduğunu, bu kotanın 45 bin tonluk bölümünün bölgeye ayrıldığını ifade etti.

İstavritte de benzer bir kota uygulamasının bulunduğu kaydeden Kaplan, Türkiye genelinde 40 bin tonluk avlanma kotası olduğu belirtti. Kaplan, ülke genelinde 40 bin ton istavrit avlanması halinde istavrit avcılığının otomatik olarak sona ereceğini hatırlattı.

Kotaların sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaplan, "Hamsi ağlarının atılması, palamut olmadığı zaman hamsi ağı atılır. Hamsiyle ilgili ülkemizde 400 bin tonluk kota uygulaması var. Bu kotanın 45 bin tonu bize ait. O kotanın üzerine çıkamıyoruz. Resmi Gazete'de aynı şekilde istavrit için de bir kota çıktı. Türkiye genelinde 40 bin tonluk bir kota var. Türkiye genelinde 40 bin ton avlandığında otomatik olarak istavrit avcılığı da bitiyor. Bu kotalar niçin önemli? Sürdürülebilir balıkçılık açısından Karadeniz'de, bölgemizde ve Akdeniz'de gelecek nesillere de balık bırakmamız gerekiyor. Bakanlığımızın bir politikası; bunları da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Karadeniz bir nevi iç deniz. Bizim floramız biraz daha diğer denizlere göre farklı. Çeşit olarak Akdeniz bizden fazla olabilir ama ürün olarak biz biraz daha şanslıyız. Ancak çeşitlilikte Akdeniz'i geçemeyiz. Hamsi balık değildir, hamsi farklı bir varlıktır; bize sunulan farklı bir nimettir. Dünyada hamsinin üzerine, benim düşüncem, lezzet yoktur. Onun için ben o tartışmaya girmek istemiyorum" diye konuştu.