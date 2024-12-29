Trabzon Kuyumcuları Sorunlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Kuyumcuları Sorunlarını Açıkladı

Trabzon Kuyumcuları Sorunlarını Açıkladı

Kuyumcular Odası Başkanı Yazıcı, 2024'teki beklentilerin karşılanmadığını vurguladı.

29.12.2024 09:51
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Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2024 yılı için çok güzel hazırlıklar yaptıklarını ancak bekledikleri rakamlar ve oluşumlar olmadığını belirterek, "Yatırımcıyı güldürdü sevindirdi ancak biz üreticileri ve pazarlamacıları özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etti diyemeyiz" dedi.

Trabzon olarak işlerinin genelde Mayıs ve Eylül aylarında daha hareketli olduğunu ifade eden Yazıcı, "2024 yılı çok güzel hazırlıklarımız olmuştu ama beklediğimiz rakamlar ve beklediğimiz oluşumlar olmadı. Altının gramı bu arada çok hareketli oldu yıla başlarken 2 bin 200 seviyesinde başladık yılı bitirmeye yakın yazın 3 bin 200, 3 bin 300 rakamlarını görmüştük. Bakılınca yüzde 50 bir artış sağlandı. Altında yüzde 60 derecesine kadar bir karlılık oranı söz konusu. Yatırımcıyı güldürdü sevindirdi ancak biz üreticileri ve pazarlamacıları özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etti diyemeyiz. Ancak umutsuz değiliz, gelecekle ilgili planlarımız yine devam etmekte. Yeni ürünler yeni modeller için çalışıyoruz. Trabzon olarak hasır bilezikte dünya markasıyız. Hasır bilezikte ince ürünler dediğimiz daha ince hasırların satıldığını siparişlerin yoğun olduğunu Mayıs ayında başlayıp Eylül ayını kapsayan süre zarfında hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer aylarda hareketlilik olmadığını görmekteyiz" dedi.

Kuyumcular olarak sorunları olduğunu kaydeden Yazıcı, "Kuyumcular olarak çok büyük sorunlarımız var özellikle taleplerimiz var. Haberlerde konuşulmuştu denetimlerin sıklaştırılması diye. Bunlardan muzdarip değiliz ama basına yansıyan taraflarından muzdaribiz. Sanki 'kuyumcular vergi vermiyor' diye. Trabzon olsun Türkiye'deki bütün kuyumcuların vergi verdiğini devletine her zaman yakın olduğunu ve hizmet ettiğini bundan da hiç gocunmadığını. Ancak bizlerin de bir beklentisi var. Özellikle 2023 yılında altın muhasebesi diye bizim hesap şeklimiz vardı. Bunun tekrar geri alınması için çokça mücadelemizi verdik sözlerini aldık ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Altın muhasebesine dönüş olduğunda biz kuyumcuların hem işleri yürüyecek hem hızlı hareket olacak ve vergi konusunda da her hangi bir sorun yaşanmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Kuyumculuk mesleğine asla ve asla uygun değil"

Enflasyon muhasebesinin kuyumculuk mesleğine uygun olmadığını ifade eden Yazıcı, "Enflasyon muhasebesine kuyumculuk mesleği asla ve asla uygun değildir. Neden bu uygun değildir? On kilo altını olan, sermayesi olan yıl sonunda eğer bunu 11 kilo yapmışsa bir kilonun vergisini vermekte hiç imtina edilmez. Ama yılın sonunda 10 kilo altının beyanını 'altın iki liraydı üç lira oldu bu aradaki kazancı 10 milyon gibi gözüküyor ve bunun yüzde 20'sini vergi vereceksin' diye bir kanun var. Bu da çok doğru bir şey değildir, kazanmadığından parasını vermek haliyle bazı olaylara sevk ediliyor. MASAK ve Maliye Bakanlığının yapmış olduğu bir çalışma var, biz kuyumcuları etkileyen bir husus. Burada sitemlerimizi iletiyoruz. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) 185 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde bu yürürlükte idi, 2025'te sıklaştırılacağı ifade ediliyor. Vatandaş bankaya TC kimliğini vermeye imtina ederken biz esnaflar olarak kimlik bilgilerini istiyoruz, dolayısıyla kişi tedirgin oluyor. Evet doğru bir işlemdir belki ama bugün yaptığımız çalışmalarda Amerika'da özellikle MASAK'la alakalı çalışılan işlemde TL bazına vurduğumuz zaman 185 bin TL, yaklaşık 60 gram altın karşılığı yapıyor. Bunun daha yukarıya doğru çıkması lazım 500-600, 1 milyon gibi" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Yazıcı, Ekonomi, trabzon, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Kuyumcuları Sorunlarını Açıkladı - Son Dakika

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