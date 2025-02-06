Trabzon'un Fındık İhracatı Yüzde 15 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'un Fındık İhracatı Yüzde 15 Arttı

Ocak ayında Trabzon'dan yapılan fındık ihracatı 65 milyon 240 bin dolara ulaştı.

06.02.2025 14:46
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Trabzon'dan yılın ilk ayında yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 65 milyon 240 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak ayında 7 bin 238 tonluk fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Söz konusu ihracattan 65 milyon 240 bin dolarlık kazanç sağlandığını ifade eden Arslantürk, fındık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 2, değerde de yüzde 15 arttığını belirtti.

Arslantürk, Trabzon'un 2024-2025 fındık ihraç sezonu hakkında da değerlendirmede bulunarak, sezonun ilk 5 ayında 44 bin 20 tonluk fındık dış satımı yapıldığını aktardı.

Sezon ihracatından 394 milyon 70 bin dolarlık kazanç sağlandığına ifade eden Arslantürk, söz konusu dönem ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 42, değerde yüzde 77 arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'un Fındık İhracatı Yüzde 15 Arttı - Son Dakika

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