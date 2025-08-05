Trabzon Yomra'da Karadeniz'in En Uzun Dağ Kızağı Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon Yomra'da Karadeniz'in En Uzun Dağ Kızağı Projesi

Trabzon Yomra\'da Karadeniz\'in En Uzun Dağ Kızağı Projesi
05.08.2025 11:12  Güncelleme: 11:39
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Trabzon'un Yomra ilçesinde hayata geçirilen 850 metre uzunluğundaki dağ kızağı projesi, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Modern tesislerle desteklenen proje, Eylül ayı sonunda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin en uzun dağ kızağı projesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki parkur, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yomra ilçesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan Karadeniz Bölgesi'nin en uzun dağ kızağı projesinin inşası sürüyor. Hem doğayla uyumlu mimarisi hem de sunduğu farklı eğlence seçenekleriyle dikkat çeken projede dağ kızağı 850 metre uzunluğunda olacak.

Adrenalin tutkunları dağ eteklerinden kıvrımlı ve eğimli parkurda iki kişilik araçlarla ilerlerken, otomatik fren sistemi sayesinde güvenli bir şekilde hız yapabilecek. Yerden yükseltilmiş çelik raylar üzerinde hareket eden dağ kızağı projesinde aynı zamanda ailelerin ve turistlerin vakit geçirebileceği pek çok sosyal donatı yer alacak. Doğal peyzajla bütünleşen restoranlar, çocuk oyun alanları, açık hava eğlence bölümleri ve yöresel ürünlerin satılacağı butik dükkanlar da projeye dahil edildi.

Eylül ayı sonunda dağ kızağı projesinin bitirilmesi hedeflenirken, proje ile ilgili bilgiler veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli dağ kızağını yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 850 metre uzunluğu olan dağ kızağı projesinin teknolojik olarak Türkiye'deki en gelişmiş dağ kızağı olacağını belirten Başkan Bıyık, "Araçların birbirine yaklaşma mesafesini otomatik olarak frenleyen bir sisteme sahip. 25 adet ikişer kişilik araçla bugün Türkiye'deki en gelişmişini burada yapıyoruz. Burayı sadece dağ kızağı olarak nitelendirmiyoruz. Burası yaklaşık 50 dönümlük bir alan. Bunun 25 dönümünü yatırımcı ile birlikte dağ kızağı ve eklentileriyle bir alan yapıyoruz. Bunun içerisinde yetişkinler için dağ kızağı, çocuklar için oyun alanları, farklı alanlarda eğlence noktaları, hediyelik eşya satış noktaları gibi çok fonksiyonlu olacak. Birçok ildeki dağ kızaklarını inceledik. Oralarda sadece dağ kızağını yaptıktan sonra alandan çıkıyorlar. Burada ise bir insanın bir gününü geçirebilecek olduğu bir alanı yapmaya çalışıyoruz. Dağ kızağının yan tarafından belediyemize ait bir arazi var. Orası içinde proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda vatandaşın gelip pikniğini, mangalını yapabilecek olduğu bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda 5 bin metrekareye yakın bir otopark alanımız olacak. Türkiye'de yapılan dağ kızakları içerisindeki en kapsamlı ve modern tesisi yapıyoruz" dedi.

"Eylül ayı sonunda dağ kızağını tamamlamış olacaklar"

Projenin yıl sonuna kadar vatandaşların hizmetine açılacağını kaydeden Başkan Bıyık, "Hava şartlarından kaynaklı aksamalar oldu. Fiziki şartlar nedeniyle zaman zaman aksamalar olabiliyor. Yatırımcı arkadaşlarımız eylül ayı sonunda dağ kızağını tamamlamış olacaklar. Şu anda montaj çalışmaları devam ediyor. Kasım sonu gibi restoran, oyun alanları, kafeterya ve sosyal tesislerin çalışmaları tamamlanabilir. 25 dönümün kapsamlı bir şekilde tamamımın açılması yılbaşını bulacaktır. Ama kademeli bir şekilde açılabilir. Sene sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak" şeklinde konuştu.

"Bittiği zaman şehrimizin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum"

"Trabzon'umuza gelen insanların sürekli belli noktalar haricinde zaman geçirebilecek oldukları yer bulunmuyor" diyen Başkan Bıyık, "Malum şehre gelen turistlerin en fazla zaman geçirdiği ve konakladığı alan Yomra ilçesi. Burada konaklayan turistlerin başka ilçelere gidip zaman geçirmeye çalışıyor. Burada belki iki gününü geçirebileceği bir destinasyon olmuş oluyor. Çevre iller içinde düşündüğümüzde kapsamlı bir alan. Dağ kızağı 5-10 dakika sürüyor. Önemli olan buraya gelen insanların yemeği yemesi lazım, farklı eğlenceli alanlarında eğlenmesi gerekiyor. Zamanını geçirmesi lazım. 2026 yılında buraya gelen insan bir gününü burada zaman geçirebilecek. Bu sadece Yomra'nın projesi değil. Bunu bölge için yapıyoruz. Geniş kapsamlı bir düşünce içerisindeyiz. Bittiği zaman şehrimizin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon Yomra'da Karadeniz'in En Uzun Dağ Kızağı Projesi - Son Dakika

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