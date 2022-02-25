Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor - Son Dakika
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Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor

25.02.2022 12:23
Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor

Trabzon'da, 29 yaşındaki mimar Merve Gül Muşmul Çolak, dedesine ait arazide devlet desteğiyle kurduğu tesiste kültür mantarı üretiyor.

Trabzon'da, 29 yaşındaki mimar Merve Gül Muşmul Çolak, dedesine ait arazide devlet desteğiyle kurduğu tesiste kültür mantarı üretiyor.

Trabzon'da özel bir mimarlık bürosunda çalışan Çolak, ailesinin desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kurmaya karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Arsin ilçesinde açılan ve 2 ay süren mantar yetiştiriciliği kursuna katılan Çolak, geçen yıl kasım ayında, dedesinin Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki bir dönümlük arazisinde 3 çadırdan oluşan tesis kurdu.

Toplam maliyeti 476 bin lira olan tesis için Tarım ve Orman Müdürlüğünden yüzde 50 hibe desteği alan Çolak, ilk hasadını gerçekleştirdi.

Çolak, AA muhabirine, üretmeyi çok sevdiği için mantar yetiştirmeye başladığını, ailesinden de bu konuda destek aldığını söyledi.

Katıldığı mantar yetiştiriciliği kursunda üretimin bütün şartları ve inceliklerinin öğretildiğini belirten Çolak, "Önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitimler aldık. Var olan çadırlarda toprak tırmıklama, sulama, mantar toplama, ayıklama gibi eğitimler aldım. Bu şekilde kendimize tecrübe edindik. O kurs sayesinde cesaretlenerek bu işe dört elle sarıldım." dedi.

Çolak, dedesine ait 2,5 dönüm arazinin bir dönümünde kurduğu tesiste üretime başladığını ve ilk hasadı gerçekleştirdiği ifade ederek, ilerleyen dönemde tesisi büyütmeyi hedeflediğini aktardı.

Mantar üretimi için gerekli karanlık ve nemli ortamı oluşturduklarını anlatan Çolak, "Gelen mantar kompostun derecesine göre çadırın ısısını ayarlıyoruz. Şu anda çadırlarımızın yanında bir de soğuk hava depomuz var. Bir çadırdan yaklaşık 5 ton kadar ürün elde etmeyi planlıyoruz. 3 çadırdan ise farklı hasat zamanlarında toplamda 15 ton ürün elde edeceğiz." diye konuştu.

Merve Gül Muşmul Çolak, hasat ettikleri mantarları toptancılar vasıtasıyla Trabzon piyasasına süreceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Mahallemizin kadınlarına yardımcı olmak adına yöre halkıyla birlikte çalışıyoruz. Bir çadırın hasadı üç gün sürüyor, 8 kadınımızı ayda 12 gün mantar tesisimizde istihdam ediyoruz. Üretmek güzel ancak tek başına yapılmıyor, bu bir ekip işi. Ekibim olmasaydı yürütemezdim. Önce iyi bir ekip ve destekleyecek aileyle üretim yapmayı herkese tavsiye ediyorum, üretmek güzeldir."

"Üretimden pazarlamaya kadar her türlü çalışmada destek vermeye hazırız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay ise Trabzon'da mantar üretiminin yaklaşık 4 yıl öncesine göre daha da arttığını belirtti.

Trabzon'da birçok ilçede mantar üretimi yapan girişimciler olduğuna işaret eden Gülbay, üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gülbay, Trabzon'da bölgeye hitap edecek mantar üretim tesisi altyapısını oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz bu işten anlamasalar bile bize müracaat ettikleri takdirde ilgili kurumlarımızla kendilerini bilgilendiriyoruz. Daha sonra sistemi kurarak üretimden pazarlamaya kadar her türlü çalışmada destek vermeye hazırız. Bizim amacımız mantar üreticileri birliği ya da kooperatifini de kurarak bu insanları bir arada tutmak. Bu sayede tüm yıl boyunca marketlerin ihtiyacı olan mantar üretiminin de tedarikini sağlamış oluruz."

Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor
Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor
Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor
Trabzonlu mimar devlet desteğiyle kurduğu tesiste mantar üretiyor

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Trabzon, Mantar, Kasım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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