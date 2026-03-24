Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşım Kontrol Altında

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kesimlerinde yürütülen refüj çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elmalı-Finike yolunun 0-58. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4-16. ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
