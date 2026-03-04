Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nda Gaziemir Kavşağı kesiminde otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.