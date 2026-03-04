Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat - Son Dakika
Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat

04.03.2026 08:34
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, sürücüler trafik işaretlerine uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nda Gaziemir Kavşağı kesiminde otoyol aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat
