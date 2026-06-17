Trafik Kesintileri ve Uyarılar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-4 Otoyolu'nun Sapanca Kavşağı ayrımı ve katılım kolları ile gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 54-52 İl Yolu'ndan otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatıldı.

Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı-D-400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometrelerinde çizgi ve bordür boyama ile yatay işaretleme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-12. kilometreleri Çeşme istikametinde bakım işleri nedeniyle trafik akışına sağ şeritten izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.