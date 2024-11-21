Trafik Poliçesinde 15 Gün Kuralı Sona Eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Poliçesinde 15 Gün Kuralı Sona Eriyor

Trafik Poliçesinde 15 Gün Kuralı Sona Eriyor

Araç alımında 15 gün içinde poliçe yaptırma süresi sona eriyor, poliçe artık hemen alınmalı.

21.11.2024 15:15
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Araç satışlarında trafik poliçesindeki 15 günlük geçerlilik süresi sona eriyor.

Araç sahiplerine uyarıda bulunan Türkiye Odalar Borsalar Birliği sektör meclis üyesi Akın Duman, araç satın alındıktan sonra 15 gün içerisinde poliçe yaptırabilme durumunun sigortalılar için ortadan kalktığını söyledi.

Duman, "Anayasa Mahkemesi karar metnine göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalılar trafik poliçelerini yaptırmak durumundalar. 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine; kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine (5.12.2024 tarihi itibariyle) karar verildiği bilgisi yer almaktadır. İlgili karar ile aşağıdaki maddeler yürürlükten kaldırılmıştır" dedi.

Duman, yürürlükten kalkan maddeleri şu şekilde sıraladı: "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir." - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, trafik, Hukuk, Son Dakika

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