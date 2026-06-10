Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidin

10.06.2026 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Dikkat edin!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Trump’tan Çin’i kızdıracak hamle Kara listeye 3 dev eklendi Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
Çin ordusundan dronlara karşı sıra dışı eğitim Çin ordusundan dronlara karşı sıra dışı eğitim

08:33
Vedat Muriqi Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
08:24
Aziz Yıldırım’a “Eyvah“ dedirten sorun
Aziz Yıldırım'a "Eyvah" dedirten sorun
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:43
Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini duyurdu
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 08:49:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Çalışmalar Nedeniyle Yavaş Gidin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.