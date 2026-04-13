Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde bulunan Yarbaşı Viyadüğü'nün derz değişim çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 12-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerindeki sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Kurucaşile istikametinden sürdürülüyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yürütülen yangın söndürme ve havalandırma sistemleri bakım, onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.