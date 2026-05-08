Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürecinde Dikkat!
Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Sürecinde Dikkat!

08.05.2026 08:01
Kara yollarında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 5-7. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35 kilometrelerinde (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Bingöl yolunun 70-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten ve iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde güvenlik elemanları montaj çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

