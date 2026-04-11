Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

11.04.2026 08:58
Kara yollarındaki çalışmalar sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi değişimi yapılması nedeniyle 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 33-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Edremit-Balıkesir istikametinde tek yol üzerinden gidiş-geliş şeklinde kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından drenaj hattı yapım çalışmaları yürütülüyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 9. kilometresindeki bağlantı kolunda yürütülen yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla trafik, çalışmalar süresince kısa aralıklarla ulaşıma kapatılarak, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

