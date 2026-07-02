Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde 6. Sanayi giriş ve çıkış bağlantı kollarındaki aydınlatma ve elektrik sistemlerinin bakım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 22.00-05.00 saatlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy-Havalimanı kavşakları 3-8. kilometrelerinde Samsun Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle sürücüler 14.00-19.00 saatlerinde Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Çekmeköy-Çayağazı yolunun 34-35. kilometrelerindeki menfez genişletme ve kavşak yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Kılavuzlu mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla Göksun-Kahramanmaraş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gölköy-Mesudiye yolunun 31-32. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-12. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.