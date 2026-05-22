Trafikte Güvenli Yolculuk İpuçları

22.05.2026 15:11
TÜVTÜRK, bayram tatili öncesinde trafiğe çıkmadan önce ve yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken adımlara yönelik sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayram tatillerinde artan şehirler arası yolculuklarda, küçük gibi görünen ihmaller trafik güvenliğinde riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce araç kontrollerinin yapılması önem taşıyor.

Bayram tatilinde yolculuk öncesi araçlarda yapılacak basit ama kritik kontroller, güvenli bir yolculuğun temel adımları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, periyodik muayene süreçlerinde hayati önem taşıyan teknik unsurların kontrol edilmesi gerekiyor.

Fren sistemi, lastikler ve aydınlatma gibi araç güvenliğini doğrudan etkileyen faktörlerdeki kusurlar ile görüş alanlarındaki eksiklikler, artan trafik yoğunluğunda kazalara zemin hazırlayan risk alanları arasında bulunuyor. Sadece araç kontrolleri değil, sürücünün göstereceği özen de güvenli bir yolculuk için belirleyici bir faktör oluyor. Kısa bir kontrol süresiyle tamamlanabilecek tüm hazırlıklar, hem sürüş konforunu artırıyor hem de olası risklerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken adımlar arasında araçların periyodik bakımlarının ve muayenelerinin düzenli yapılması, aynaların ve görüşün ayarlanması, lastiklerin hava basıncı ile genel durumunun incelenmesi yer alıyor.

Motor yağı, soğutma sıvısı, fren ve direksiyon hidroliği gibi araç içi sıvı seviyeleri ile cam suyu ve sileceklerin kontrol edilmesi, araçların arıza ikaz lambalarının, aydınlatma ve fren sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olunması, frenleme mesafesinin ve yol tutuşun olumsuz etkilenmemesi için araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşınmaması tavsiye ediliyor.

Araçta ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve üçgen reflektörler gibi ekipmanların bulundurulması ile stepnenin kullanılabilir durumda olması da sürücülerin alacağı güvenlik önlemleri arasında bulunuyor.

Yolculuk sırasında ise araçta fark edilen teknik uyarıların ve gösterge panelindeki ikaz ışıklarının dikkate alınması, arıza ışıkları yandığında sorun giderilmeden yola devam edilmemesi gerekiyor.

Yoldaki işaretleme ve işaretçilere dikkat edilmesi, belirlenmiş hız sınırlarına uyulması, güvenli fren için takip mesafesinin korunması, çocuklar için çocuk koltuğu kullanılması ve iki saatte bir mola verilmesi, sürücülere öneriliyor. Ayrıca, araç içinde dikkat dağıtacak veya görüşü kapatacak eşyaların bulundurulmaması, tüm eşyaların sabitlenmesi ve hatalı sollamadan kaçınılması gerektiği ifade ediliyor.

