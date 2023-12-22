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Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti - Son Dakika
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Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti

Kovid-19 salgını sonrasında artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle motosiklet kullanımı yaygınlaşırken, ülkede trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti.

Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti
22.12.2023 - 11:18,
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Kovid-19 salgını sonrasında artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle motosiklet kullanımı yaygınlaşırken, ülkede trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti.

AA muhabirini TÜİK'ten derlediği verilere göre, ülkede ocak-kasım döneminde 880 bin 988 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk ayında 40 bin 581 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken bu sayı şubatta yılın en düşük seviyesi olan 36 bin 720'ye geriledi. Takip eden aylarda trafiğe kayıtlı motosiklet satışları yükseliş trendine girdi. Bu sayı martta 77 bin 159'a, temmuzda 101 bin 559'a ve ağustosta yılın en yüksek değeri olan 109 bin 464'e yükseldi. Ağustostan sonra ivme kaybeden kayıtlar düşüş trendine girerek kasımda 67 bin 468'e kadar geriledi.

Yıllar itibarıyla trafikteki motosiklet sayısına bakıldığında ise düzenli bir artış olduğu görüldü. 2019 sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı 3 milyon 331 bin 326 iken bu sayı, 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya 2021'de 3 milyon 774 bin 370'e ve 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e çıktı. Motosiklet satışlarının hız kazandığı 2023'te de artan motosiklet sayısı bu yılın 11 ayı itibarıyla ilk kez 5 milyon sınırını geçti. Bu yılın ocak-kasım döneminde trafikteki motosiklet sayısı 5 milyon 5 bin 666 oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kovid-19 salgını sonrası gelişen ekonomik şartlar ile kullanım alışkanlıklarının değişimi neticesinde Türkiye'de de tıpkı Avrupa'da olduğu gibi motosiklet kullanımının arttığını söyledi.

Sosyal ihtiyaçlardan ve ekonomik verilerden bu trendin artacağını tahmin ettiklerini ifade eden Uçar, ekonomik bir ulaşım aracı olması, park sorunu yaşatmaması, çevre ve gürültü kirliliğinin az olması gibi sebeplerle motosiklet kullanımının Türkiye'de artmasını istediklerini belirtti.

Gelecek yıllarda motosiklet satışlarındaki artışın devam etmesini beklediklerini anlatan Uçar, "B sınıfı ehliyetle 150 silindir hacmine kadarki motosikletlerin kullanımına izin verilmesini öngören düzenlemenin yakın zamanda hayata geçmesini öngörüyoruz. Bu durumun da olumlu etkisiyle gelecek yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Motosiklet kullanımında eğitim önemli"

Eğitim sorununa işaret eden Uçar, motosiklet kullanımında eğitimin önemli olduğunu, satılan 100 motosiklete karşı 1-2 kişinin sürücü ve özel eğitim kurumlarından hakkıyla eğitim aldığını aktardı. Bu durumun birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Uçar, eğitimlerin zorunlu ve denetlenebilir olması gerektiğine kaydetti.

Sektörün eğitimin yanı sıra bazı yasal düzenlemelere de ihtiyacı bulunduğunu belirten Uçar şöyle devam etti:

"Motosiklete karşı bir ön yargı var. Maalesef bazı durumlarda haklı bir durum. Bunun önüne ancak sıkı ve uygulanması zorunlu kurallarla geçilebilir. Özellikle ticari motosiklet kullanımında,'Ticari Motosiklet Kullanım Belgesi'nin zorunlu olması gerekli. Ticari motosiklet kullanan arkadaşlar çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Hayatlarını ortaya koyarak şehirde ürün ulaşımını sağlıyorlar. çok büyük hizmet veriyorlar. Verdikleri hizmette oranla gördükleri saygı ve itibar çok düşük. Bu durum denetimsizlikten ve kontrolsüzlükten meydana geliyor. Ama bu belgeyi aldıklarında ve bu belgenin denetlenmesi durumda, ticari motosiklet kullanıcıları daha güvenli şekilde hizmet veriyor olacak. Trafik kurallarına uyacak ve kural ihlalleri en az inmiş olacak. Hizmet alan vatandaşlar da eğitimli birinden hizmet almanın güvenliğini yaşayacak."

Son 5 yılda trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının aylara göre dağılımı:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20193.215.1843.220.5883.232.1933.243.6883.260.2843.276.2583.291.8133.302.3913.313.9183.322.8673.329.1153.331.326
20203.335.1773.341.1183.351.1223.361.3393.379.2813.405.6593.434.1533.457.2003.478.6463.495.0153.505.6473.512.576
20213.520.5623.530.6913.548.6093.569.3613.589.7453.619.1933.646.1523.673.4883.698.3613.716.2603.733.4093.744.370
20223.752.6303.765.7163.789.3193.831.4773.875.0933.919.0993.951.8463.991.4934.027.3604.057.4494.092.9904.141.914
20234.181.2224.217.1294.292.8764.372.2944.471.7004.559.4194.659.3334.767.0374.860.1614.939.9075.005.666-

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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