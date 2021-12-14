Trakya'da kasım ayında 6 bin 106 konut satıldı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kasım ayında 6 bin 106 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, kasım ayı konut satış istatistiklerine dair verileri açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde kasım ayında 178 bin 814 konut satışı gerçekleşti.

Trakya illeri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Edirne'de geçen yılın kasım ayında 506 konut satılırken bu yıl kasım ayında bu sayı 867'ye yükseldi.

Tekirdağ'da geçen yıl kasım ayında 2 bin 345 konut satılırken, bu yılın kasım ayında 4 bin 271 konut satışı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde ise 580 olan konut satışı bu yıl kasım ayında 968'e yükseldi.